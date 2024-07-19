联大主席弗朗西斯访新 与我国领导人讨论气候变化等课题

联合国大会第78届会议主席弗朗西斯星期三（7月17日）起正式访问新加坡四天，期间与我国领导人讨论气候变化和可持续发展、区域和全球发展等课题，并同意国际合作对于应对当前和未来挑战至关重要。

外交部星期五（19日）发文告指出，弗朗西斯（Dennis Francis）于星期五分别会见我国总统尚达曼和总理兼财政部长黄循财时，就气候变化和可持续发展，以及区域和全球发展等全球关注的课题交换了意见。他们一致认为，加强基于规则的多边体系对促进和平与稳定的必要，也肯定国际合作对于应对当前和未来挑战是重要的。

黄循财与弗朗西斯将讨论 新加坡和联合国如何合作

黄循财星期五在脸书贴文指出，联合国大会对于促进可持续发展等全球优先合作的事项，发挥着关键作用。

他与弗朗西斯见面时讨论了新加坡和联合国该如何展开合作，以支持发展中国家和可持续发展目标。“我重申了新加坡承诺支持联合国和基于规则的多边体系，这对新加坡这样的小国至关重要。”

外交部文告指出，我国外交部长维文医生于星期五与弗朗西斯见面时，也重申了新加坡对联合国和多边主义的承诺，并表示对“未来峰会”（Summit of the Future）的支持。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖也与弗朗西斯共进午餐。

弗朗西斯星期四（18日）则由永续发展与环境部长兼主管贸易关系部长傅海燕陪同，参观了滨海堤坝，并了解我国在气候变化适应政策。

弗朗西斯访新期间的其他行程，包括参与南洋理工大学拉惹勒南国际研究院（RSIS）与学术界举行的圆桌对话，以及新加坡妇女组织理事会关于妇女发展的讨论。他也参观了联合国开发计划署全球技术、创新和可持续发展中心，并讨论了联合国与新加坡之间的合作范围。

弗朗西斯星期六（20日）结束对新加坡的正式访问之前，将参观榜鹅区域图书馆，并了解我国为促进数码包容性所做的努力。