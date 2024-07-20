樟宜机场大部分受影响航司 登机手续恢复正常

樟宜机场大部分航空公司的登机手续已恢复正常，只有少数航空公司仍须依靠人工办理。

美国网络安全提供商CrowdStrike星期五（7月19日）的软件更新有缺陷，导致微软Windows操作系统受影响，引发全球大范围宕机，也冲击本地多家企业的运作。

樟宜机场集团星期六（20日）早上6时14分在脸书更新贴文说，大部分受宕机事件影响的航空公司，它们的登机手续办理工作已恢复正常。

少数航空公司仍需人工办理登机手续。樟宜机场正提供额外资源支援，也吁请乘客耐心等待和理解。

针对哪趟航班仍受影响，樟宜机场无法就此回应，仅在脸书留言区建议乘客，“可直接联系航空公司以了解更多信息”。

据《联合早报》了解，受影响的多数是廉价航空公司，包括酷航（Scoot）、亚洲航空（AirAsia）、捷星亚洲（Jetstar Asia）和菲律宾宿务太平洋（Cebu Pacific）等。

酷航星期五深夜11时22分在脸书贴文说，所有受故障影响的服务已完全恢复正常，包括预订和线上登机系统。

宿务太平洋航空星期六凌晨零时在脸书贴文说，技术团队仍在恢复公司的系统功能，包括办理登机手续、登机和客户联系功能。

宿务太平洋航空取消数十趟飞往全球各地的航班。记者查询樟宜机场官网，从新加坡起飞的宿务太平洋航空航班仅延误，没有取消。