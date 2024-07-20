受全球大宕机影响本地公司多已恢复运作 亚航仍须人工值机

本地大多数受全球大宕机事件影响的公司，已经恢复服务。樟宜机场仍有包括亚洲航空（AirAsia）在内的少数航司须依靠人工办理登机手续。

数码发展及新闻部星期六（7月20日）发文告说，截至20日早上6时，大多数受影响的公司已恢复对公众的服务，其中包括航空公司值机服务、报纸、广播和邮政服务。当局正在监测情况，会在需要时为公司提供援助。

美国网络安全提供商CrowdStrike星期五（7月19日）的软件更新有缺陷，导致微软Windows操作系统受影响，引发全球大范围宕机，也冲击多家企业的运作，包括影响很多航司无法进行自助值机，或推迟取消航班。

樟宜机场集团星期六（20日）早上6时14分在脸书更新贴文说，大部分受宕机事件影响的航空公司的自助值机柜台已恢复正常使用，不过仍有少数航空公司仍需人工办理登机手续。

樟宜机场大部分航空公司的登机手续已恢复正常。（谢智扬摄）

《联合早报》记者星期六早上约9时抵达樟宜机场时看到，此前受到影响的酷航（Scoot）、捷星亚洲（Jetstar Asia）和菲律宾宿务太平洋（Cebu Pacific）等航司已经恢复使用自助值机柜台。

约百名旅客 在亚航人工值机柜台前排队等候

不过，亚航的自助值机服务仍未恢复，多个航班的约百名旅客在人工值机柜台前排队等候。现场工作人员称，亚航目前在按照航班时间顺序办理值机手续，会通知队伍内的旅客依次办理。

亚航的自助值机服务仍未恢复，多个航班的约百名旅客在人工值机柜台前排队等候。（谢智扬摄）

亚航也通过机场旅客广播说，由于值机系统受到干扰，旅客可能面对更长的等候时间，他们为带来的不便致歉。

来自中国的吴姓旅客（27岁）受访时说，他原本搭乘酷航（Scoot）从杭州经新加坡转机前往马来西亚古晋（Kuching）旅游，不过由于首段航班延误，他错过了第二程登机时间，滞留在樟宜机场。

吴姓旅客说：“酷航能安排的最早航班是明天（星期天），对我来说太晚了，所以我重新买了亚航今天11点多的机票。”

至于酷航的机票，他表示目前还没有获得退款或补偿，航司要他拨打客服电话解决。

站在队尾位置的本地旅客瑞吉娜（Regina，23岁）则是计划和男友搭乘10时35分的亚航航班前往巴厘岛度假，不过看到长长的值机队伍让她感到了担忧。

她受访时说，并未接到亚航提醒等候值机时间可能延长的通知。“我昨天看到（宕机事件的）新闻，不过我以为它们系统今天应该已经修复了，没想到还是需要人工值机，队伍还这么长。”

截至上午11时，记者观察到有部分亚航的自助值机柜台已可以使用，但自助行李提交机器尚未恢复运作，因此仍有许多旅客仍须排队进行人工值机。

部分航司仍有转机旅客滞留



除了因值机系统受到干扰而延误的旅客，还有很多旅客因为延误导致未能赶上转机航班，滞留在机场。

来自瑞士的旅客伊斯雷（Isrel Caballero）搭乘捷星亚洲（Jetstar Asia），从菲律宾经新加坡转机飞往瑞士，不过由于首段延误，他在星期五（19日）晚11时许才抵达樟宜机场，错过了第二段航班。

伊斯雷受访时说，得知误机后，他不得不通过海关并提取行李，来到出发大厦的捷星服务柜台寻求改签。

“不过工作人员没有告诉我何时能离开，他们昨晚曾说会为我们安排入住转机酒店，但最后也没有下文…我在机场大厅找地方睡了一夜，但截至目前还没有得到能离开的消息。”

伊斯雷也说，他曾向捷星提出，愿意搭乘任何一班飞往瑞士或其邻国的航班，以便能赶在星期一上班前回国，但也没有得到答复。

数码部在文告中提到，电脑紧急反应组（SingCERT）已发布建议，让受影响的系统管理员和用户可采取措施来减轻影响。