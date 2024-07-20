五社媒平台遵从账号限制指示 郭文贵相关95账号全屏蔽

内政部长援引《防止外来干预（对应措施）法令》发出账号限制指示，要求五大平台阻止本地用户浏览的95个社交媒体账号，已在内政部文告发出的24小时内全部屏蔽。

内政部是在星期五（7月19日）上午9时发文告，说与外籍男子郭文贵相关的95个社媒账号涉及外来干预，可能用以发动针对新加坡的敌意宣传，指示X（前称推特）、脸书、Instagram、YouTube和TikTok屏蔽这些账号。

当局要求屏蔽的账号中，在X平台上的最多，总共有56个。这些账号自星期五下午1时起陆续被屏蔽，用户搜索这些账号时，会出现“账号暂停使用”及“X暂停违反规则的账号的使用”这两项信息。

TikTok账号只有一个，已在星期五下午2时20分左右被屏蔽。本地用户仍能搜索到该账号，但看不到账号发布的内容。海外用户则告诉《联合早报》，可以看到有关TikTok账号发布的视频。

郭文贵自称是流亡美国的中国富商，在美国期间通过上网批评中国政府和领导人吸引大批支持者，但外界无法核实他揭露的事情是否属实。（路透社档案照）

同属Meta的脸书和Instagram则在星期六（7月20日）凌晨分别屏蔽了21个和13个账号。本地用户搜索时会显示账号或页面已经移除。

至于视频平台YouTube上的四个账号，《联合早报》记者星期六上午8时上网搜索时，已经无法显示。

YouTube发言人答复询问时说：“我们对来自世界各国政府的删除请求制定了明确的政策，会在通过正确的法律程序收到请求后进行审核，以及调查内容是否违反我们的社区准则。在适当的情况下，我们也会在彻底审核后，根据当地法律和我们的服务条款，对相关内容进行限制或删除。所有这些请求都会记录在我们的透明度报告中。”

根据YouTube的答复，这四个账号中有两个是在新加坡被屏蔽，另外两个则因为违反规定或服务条款而被中止。

内政部要求屏蔽的这些账号在2024年4月17日和5月10日之间，发布了超过120个谈论新加坡领导层交棒的视频，或与郭文贵相关的“喜马拉雅监管公司”新加坡分部有关联。

郭文贵自称是流亡美国的中国富商，在美国期间通过上网批评中国政府和领导人吸引大批支持者，但外界无法核实他揭露的事情是否属实。他也因为骗取投资者超过10亿美元（约13亿4200万新元），星期二（7月16日）刚在美国纽约被裁决欺诈罪名成立。

美国社交媒体分析公司Graphika在2021年的一项研究显示，郭文贵是一个庞大且相互关联的实体媒体与社媒账户网络的核心，透过多个平台散播虚假信息。