杨莉明：全球大宕机提醒每个机构须有良好业务持续计划和风险管理程序

全球大范围宕机凸显数码世界的紧密连接，及时提醒每个机构都必须有良好的业务持续计划以及风险管理程序。政府、企业和大众也要有良好的协作。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期六（7月20日）在脸书贴文提到上述观点，并指数码部接下来会联系微软和其他公司，同时咨询其他单位，更多地了解整起事件和它的影响。

她说，毋庸置疑，微软Azure和网络安全公司CrowdStrike相关的全球大范围宕机事态严重，也令人担忧。纵观事件的发展，很明显，新加坡的波及层面虽令人关注，但不是最糟。政府和必要服务大致不受影响。一些受影响的服务，例如邮政服务，也在启动业务持续计划后，快速恢复运作。

“虽然我国受影响的程度比较小，但要是就此认为我们比他人更坚韧，是不明智的。我们曾经说过，即使尽最大努力去预防这类事件，它们终究会发生，而在这种时候，关键是有能力快速恢复运作。”

杨莉明补充，虽然专家目前排除宕机和网络袭击有关，但事件还是凸显我国一定要做好准备，在必要时迅速落实应对措施，让受影响的系统和服务恢复正常。

她说，数码部彻夜努力，为服务大众但系统受大宕机影响的公司提供支援。“我们的优先考量是协助他们恢复，很高兴大部分的服务已经恢复正常。”

杨莉明也感谢要在巨大时间压力下解决问题的资讯科技专业人士。