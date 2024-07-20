交界处未停车 罗厘司机撞死骑士判监五个月

在交界处查路况未停车，罗厘司机将51岁电单车骑士撞飞超过七米，导致对方送院不治，被判坐牢五个月以及吊销各类驾照八年。

被告是51岁印度籍男子加纳帕蒂，他面对一项抵触公路交通法令的控状，日前认罪。

事故发生在去年2月21日下午约4时19分，地点在大士弯和大士湾通道的交界处。事发交界处没有交通灯。死者是51岁的马来西亚籍男子刘纪来。

事发时，被告在大士20道往大士湾通道的路段行驶，抵达交界处时，被告放慢车速查看交通情况，但并未完全停在停车线前。被告称，他当时的车速介于每小时20公里至30公里。

被告继续行驶，结果撞上当时同样来到路口的电单车，导致死者被撞飞7.7米。被告察觉后，立刻踩刹车查看。

死者之后被送往黄廷方综合医院急救，但在当天下午5时31分伤重不治。死者头部、腹部、锁骨周围都有伤势。

根据2月23日的验尸报告，被告是因为多处受伤而死亡。

控方指出，死者有优先行驶权，而被告在继续直行前没有在交界处完全停下。他驾驶的是重型车辆，理应更加谨慎，因此建议法官判他坐牢六个月至八个月，以及吊销各类驾照八年。

被告律师代他求情时称，虽然被告没有停车，但有放慢车速检查路况，只是没看到死者。被告没有案底，事后失去工作，但他还得养家糊口，因此恳请法官轻判。（人名译音）