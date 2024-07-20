万国一带组屋上周末出现蜂群，还飞入单位内，有居民拿杀虫剂“灭虫”，隔天走廊遍地蜂尸。

上星期天（7月14日）晚上8时许在万国弯（Buangkok Crescent）第999A座组屋和万国连路（Buangkok Link）第984D座组屋一带，突然出现大批蜂群。

住在第999A座组屋的居民陈先生（38岁，清洁工）告诉《新明日报》，他当时在家里看电视，突然间出现好多蜜蜂围着天花板的灯飞。“我赶快拿了杀虫剂来喷，过后也马上关上门窗，当时就看到走廊和组屋外围都有蜜蜂。”

他过后通知市镇会，对方告知已经有人通报。“我等到了将近半夜12点，期间也打过几次电话，但他们说万国一带好几座组屋都受影响，让我耐心等待。”

他也指出，对方提醒他待在室内，并关上所有窗户和灯。陈先生过后也将此事通知《新明日报》和STOMP网站。

住在第984D座组屋的德瓦纳（52岁，家庭主妇）说，当晚孩子回家时，发现走廊的灯周围都有蜜蜂，赶紧进门后就关门。“之后有看到当局人员过来查看。”

另一名居民林女士（70岁，退休）是在隔天早上出门时，才发现走廊上都是蜜蜂的尸体。“我们晚上都关着门窗，所幸没有蜜蜂飞进来，这也是我们第一次遇到这样的情况。”

居民李先生（24岁）也说，当时看到家里的猫在玩“昆虫”，后来才发现这“昆虫”原来是蜜蜂。

市镇会：在顶楼找到蜂窝

市镇会说，在万国连路第984D座组屋顶楼找到蜜蜂窝。

宏茂桥市镇会回复媒体询问时说，他们在7月14日接获万国弯有蜜蜂的通报。

“我们当晚快速派遣灭虫团队去调查。团队也确认，这些蜜蜂出现是因为马来亚蜂迁徙。”

发言人指团队也在隔天早上成功在第984D座组屋顶楼找到蜜蜂窝。为了确保居民的安全，当天早上进行了初次处理，并在下午进行第二次处理。“我们感谢居民的反馈，我们致力于为每个人维护一个安全的环境。”