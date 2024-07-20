打造艺术沙盒空间 甘榜爪哇路五殖民时代双层排屋招租

为提供本地跨界艺术创作者更多创作空间，甘榜爪哇路的五个国有双层建筑单位将集体出租给一个总租户，由它负责打造沙盒空间，让艺术工作者进驻开发创新和实验性质作品。

新加坡土地管理局、国家艺术理事会星期六（7月20日）联合发出招标书，得标者将成为“总租户”（Master Tenant），负责综合管理甘榜爪哇路（Kampong Java Road）52号至56号的五间殖民时代双层排屋。这也是首次有国有产业以价格和素质方式招标，以打造成艺术空间。

当局会从价格和质量两方面评估提案，竞标价格占30%，项目质量占70%。换言之，当局更重视竞标者的提案内容和概念。

这次招标项目的面积约2659平方米，总楼面面积约996平方米。项目租期为五年，五年后可申请延长四年。招标即日开始，今年9月18日截止。当局预计今年第四季公布结果。

这五间国有产业邻近诺维娜和小印度地铁站，步行可前往大华广场（United Square）、白桥巴刹与熟食中心。土管局已对建筑物进行修复和翻新工程，包括内部翻新以及修建新车道和停车场。翻新工程今年6月竣工。

文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲今年3月在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时说，艺理会会继续打造多元艺术空间，让艺术融入人们的生活空间。这包括与公共和私人领域伙伴合作，翻新现有设施，以及开发新的场地，其中一个项目即是甘榜爪哇艺术空间。

有意竞标者可浏览https://app.sla.gov.sg/spio。