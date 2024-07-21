我国政要吁珍惜种族和谐 避免历史重演

星期天（7月21日）是种族和谐日，我国政治领导人呼吁全民维护和强化国家身份认同与社会凝聚力，避免60年前的种族暴乱重演。

国务资政李显龙星期天在脸书发文说，种族和谐日提醒我们，在新加坡这个多元种族和宗教的社会里，理解与包容的重要意义。

“我们不分种族、言语、宗教，努力和谐共处。我们绝不能允许类似1964年的种族暴乱事件再次发生，破坏我们的和平稳定与发展。”

1964年7月21日，新加坡约2万名马来人在庆祝先知穆罕默德诞辰的圣祭游行期间，马来人与华人之间发生争执，随后演变成暴力冲突，并引发全岛发生大范围的种族暴乱。23人在那起暴乱中丧命，超过450人受伤。

李显龙以史为鉴敦促新加坡人，我们的国家身份认同和社会凝聚力来之不易，应继续维护和加强，不能把它当作是理所当然的事。

自上周起，不少学校和社区都举行种族和谐日的庆祝活动。总理兼财政部长黄循财也在脸书发文说，看到孩子们庆祝我国的多元文化，让人十分欣慰。

他说：“从小培养和灌输这一理念，将使我们更接近一个团结一致的理想社会。”

副总理王瑞杰星期六参加在勿洛举办的种族和谐日活动。他星期天在脸书发文说，我国在建设一个多元种族和宗教的社会方面已经取得很大的进步。

“在欢乐和庆祝活动中，我们永远不要认为我们今天享有的和平与和谐是理所当然的。这是我们的建国先驱和先辈们辛苦耕耘的成果。我们必须继续齐心协力，确保新加坡始终是一个所有人都能找到归属的地方，不分种族、言语或宗教。”