中华医院8月推出优惠计划 建国一代可以半价看诊

配合马林百列的新分院开幕，本地慈善医疗机构中华医院宣布从8月1日起，建国一代到中华医院总院或分院就诊时，可享有半价优惠。

新加坡中华医院董事会主席刘少夫医师，星期天（7月21日）在新分院的开幕仪式上宣布这个消息。他致辞时说，建国一代居民不必提前申请优惠，只需在登记看诊时出示建国一代卡和身份证，即可享有50％的就诊优惠。

这项优惠适用于中华医院总院和各分院，暂时不设期限。院方预计每年的运营成本，将增加120万至140万元。

刘少夫受访时说，中华医院的病人有16％是建国一代。他说：“建国一代居民已年迈，多少会有一些疾病，我们希望他们不要因为担心诊费而不敢前来就诊，希望他们活得更有尊严。”

他也说，若医院的经费允许，将考虑扩大优惠措施，让立国一代也受惠。

位于马林百列通道第60座组屋底层的中华医院新分院，从7月1日投入运作，一天可服务80到100名病人。截至目前，这个分院已服务超过1000人，当中包括马来族和印族居民。

为满足区内年长居民的医疗需求，马林百列分院更注重治疗常见于老人家的筋伤痛症，每周一到周五晚上都有筋伤痛症科医师出诊，其他分院则是一周两晚。

新分院共有七名驻院医师和30多名义务轮值医师，诊费介于3元到13元。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，星期天早上参与了开幕仪式，以及同一天举行的慈善义走活动。

陈诗龙也是马林百列集选区议员，他受访时说：“新分院位于地铁站附近，将会为马林百列居民和东部居民带来便利，提供更全面的医疗服务。”

中华医院总院位于大巴窑，分院分布在义顺、兀兰、武吉班让、诺维娜和马林百列，总计平均一天服务超过1000人。