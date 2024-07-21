我国领导人向越南政要致唁函 悼念阮富仲

我国领导人向越南政要致唁函，代表新加坡人民和政府对越南共产党中央总书记阮富仲逝世，表示深切慰问。

根据新加坡外交部星期天（7月21日）发布的文告，总统尚达曼、总理兼财政部长黄循财，以及外交部长维文医生，分别向越南国家主席苏林、越南总理范明政，以及越共中央对外部部长黎怀忠致吊唁函。

2011年起出任越共总书记的阮富仲，星期五（19日）在河内逝世，享年80岁。

尚达曼在致苏林的唁函中写道，阮富仲一生致力于提升越南人民的生活水平，越南日渐繁荣以及人民生计大为改善，印证了他的努力所取得的成果。

尚达曼指出，阮富仲杜绝贪污的决心，也是他发挥领导力的一大特征。阮富仲也坚信越南的潜力，并且致力于确保越共及越南政府，有能力推动国家实现这份潜力。

“在这个艰难时刻，我向越南人民以及阮富仲总书记的家属，表达最诚挚的慰问。”

黄总理在写给范明政的唁函中写道，阮富仲在越共数十年的事业中，包括担任总书记的13年里，对越南经济快速发展，以及人民生活改善做出巨大贡献。身为总书记，阮富仲对建立越共的实力以及取缔贪污所做的努力，为越共以及越南的国家改革与发展，制定重要方向。

新加坡和越南在2013年缔结战略合作伙伴关系，两国去年庆祝建交50年，并开始洽谈如何将两国合作，提升至全面战略伙伴关系。

黄总理说：“阮总书记是新加坡的密友，他在2012年9月访问新加坡，催生新越隔年建立战略伙伴合作关系。在他的坚定领导下，新越继续深化和拓展双边关系，双方目前已展开工作，准备让两国关系在不久的将来，提升至全面战略伙合作。”

维文在写给黎怀忠的信函写道，在阮富仲极具能力的领导下，越南国力增加，显著推进经济与社会发展，不仅在过去10年成为区域一股经济实力，在外交舞台上也游刃有余。

他说，在阮富仲掌政期间，新越关系茁壮发展。“新加坡和越南的深厚关系是建立在互信的基础上，这在很大程度上得益于阮总书记以及越南领导人的强力支持。”