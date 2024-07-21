骨痛热症两黑区 椰子壳现伊蚊滋生

椰子皮、椰子壳也会滋生伊蚊！国家环境局最新骨痛热症感染群黑区显示，裕廊西和坎贝拉在椰子壳中发现伊蚊滋生。

环境局骨痛热症感染群数据显示，截至星期五（7月19日），全岛目前有75个骨痛热症活跃区，其中13个活跃区是病例超过10起的黑区。这当中，柏提路（Petir Road）和岗沙路（Gangsa Road）一带的骨痛热症情况已经持续数月，通报的病例多达405起。

值得注意的是，公共场所发现的伊蚊滋生处除了封闭式排水沟、排水沟、废弃容器、有洞水泥板和空心金属杆以外，椰子壳竟然也成为伊蚊滋生的温床。

据记者查询，裕廊西1道、2道和42街的累计病例101起，坎贝拉惹兰克慕宁（Jalan Kemuning）、惹兰马鲁马鲁（Jalan Malu Malu）、惹兰沙浪（Jalan Salang）和惹兰申都督（Jalan Sendudok）出现12起病例，而椰子壳就是这两区的其中一个伊蚊滋生处。

记者日前走访坎贝拉一带时，发现一处兴建中的公寓外，以及路旁种有多株椰子树，其中一棵的椰子果实累累。据观察，有些椰子已经干枯，而由于复叶茂盛，相信椰子就卡在树上。

当局提醒，民众对所有骨痛热症病毒的免疫力仍然很低。如果不采取足够措施，这些骨痛热症病毒的风险因素持续存在，可能导致未来几个月病例激增。

因此，公众须尽量避免被蚊子叮咬，并时刻清理家中积水，特别是花盆和容器周围。如果外出，特别是到花园或有大量建筑或装修工作进行的地方，应该使用驱蚊贴片或喷上驱蚊剂。若是出现发烧和肌肉疼痛等症状，应该及时向社区的家庭医生求诊。