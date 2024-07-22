美国星期五（7月19日）隔夜股市全面滑落，道琼斯工业指数跌0.93％，标普500和纳斯达克指数跌0.71％和0.81％。

隔夜美股和区域市场疲软等多个不利因素，导致本地股市连续两日下滑。新加坡海峡时报指数星期五下滑23.60点或0.68%，闭市报3447.56点。

亚洲股市星期一（22日）开盘走软，日本股市跌0.11％，韩国股市跌0.16％。

本地星期一可关注股票：

1. 吉宝太恒美国房地产投资信托（Keppel Pacific Oak US REIT）受托人Perpetual (Asia) Limited，获得了延长1亿1500万美元（约1亿5454万新元）的无担保定期贷款，期限为到期日起的12个月。

2. 凯德印度信托（CapitaLand India Trust）完成收购位于新孟买（Navi Mumbai）工业园区Aurum Q Parc的办公楼Building Q2。这座多租户、82万平方英尺的办公楼，以67亿6000万卢比（约1亿零900万新元）收购。收购完成后，信托投资组合的总竣工面积增加了约4%，达到约2180万平方英尺。 在孟买，信托目前拥有一个商业园、一个物流园和一个正在开发的数据中心。

3. 宝德新加坡（Boustead Singapore）召开常年股东大会前，以书面回应股东提问时指出，虽然集团目前没有正式的股息政策，但自2003财年以来，公司每年派发两次股息，连续21年派发股息，从未间断。派息率是正常化收益的40%至60%之间。宝德说，集团目标是长期保持平均约为正常化收益50%的派息率，但这一比率可能会根据董事会对现金需求、潜在投资和未来发展的持续评估而有所变化。

4. Ntegrator Holdings披露，子公司Fiber Reach接到Multiform Developments & Construction的索偿信，要求偿还11万5030元余额。由于Fiber Reach无法偿付这笔债务，Ntegrator Holdings打算让Fiber Reach进行自愿清盘。董事会认为，Fiber Reach清盘，不影响集团继续拓展业务或维持正常营运的能力，也不会对公司截至2025年6月30日财年的净有形资产和每股盈利，造成影响。

5. 碧玉投资（Jasper Investments）终止与Jacqueline Hughes Yap的私下配售协议，改为与林财发（音译，Bobby Lim Chye Huat）签署这份170万元的协议。据公司披露，Jacqueline Hughes Yap联系公司，以个人状况为由，要求终止协议。考虑到公司已经找到新的策略投资者，于是同意终止与Jacqueline Hughes Yap的私下配售协议。公司将以每股0.15分，私下配售11亿3333万股给林财发。