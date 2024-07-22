拜登退选市场添变数 新加坡股市周一上午横摆

美国总统拜登宣布退出下届总统大选，支持由副手哈里斯接棒。美国大选再添变数，亚洲股市星期一（7月22日）上午普遍疲软，新加坡股市大多时候横摆，略微下跌1.55点或0.04％。

截至中午12时，海峡时报指数报3446.01点。MSCI亚洲指数（除了日本）上午跌0.8％，韩国股市跌了1.5％。日本股市也下跌超过1％。

拜登于美国时间星期天（21日）下午宣布退选，并支持他的副总统搭档哈里斯参选。哈里斯透过声明称，很荣幸获得拜登支持，将寻求赢得民主党提名。

分析：哈里斯胜算较拜登高 “特朗普交易”蒙阴影

哈里斯若上阵，能否成为共和党候选人特朗普的强劲挑战者，仍有待关注。Infrastructure Capital Management总裁哈特菲尔德（Jay Hatfield）认为，拜登表明支持哈里斯，至少给市场减少了不确定性。

哈特菲尔德指出，比起拜登，哈里斯的胜算稍高，“特朗普交易”接下来可能会回调。“特朗普交易”指的是特朗普的政策主张对市场的影响，包括放宽监管、减税和增加财政支出。

在他上一次担任总统期间，“特朗普交易”带动美国股市，尤其是科技和金融股大涨，国债收益率上升和美元走强。

特朗普胜有利金融业 民主党胜则有利绿色产业

瑞士银行（UBS）财富管理亚太区首席投资总监陈敏兰认为，大选结果可能会对投资者产生重大影响，尤其是任何一方赢得白宫和国会的控制权。

陈敏兰分析，如果特朗普获胜，特别是得到国会共和党多数的支持，很可能会提高市场对减税和放宽监管的预期，同时增加对提高贸易关税的担忧。放宽监管的主要受益者估计包括金融服务业，而提高进口关税可能会损害拥有全球供应链的美国公司。

民主党政府则预计会继续支持有利于绿色能源、效率和电动车制造商的政策。

不论结果如何，市场在短期内都将有波动。陈敏兰提醒：“美国的政治结果远非金融市场回报的最大驱动力，甚至也不是行业表现的最大驱动力。经济数据和市场对美国联邦储备局的降息预期，同样重要。”