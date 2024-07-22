选民册核实完毕 我国合格选民逾271万

选民名册经过修订后，有超过271万合格选民，人数比去年9月的总统选举多5780人。

选民册的修订普遍被视为全国大选脚步逼近的迹象之一。选举局星期一（7月22日）发文告说，修订后的选民册7月21日核实完毕，名册上有271万5187名合格选民。

选民册星期二（23日）起开放查阅，新加坡公民可通过选举局网站的“选民服务”页面，或Singpass应用查看他们在名册上的个人资料。

如果无法线上查看，公众可到住家附近的民众联络所或俱乐部，以及ServiceSG服务中心查阅。他们也可通过选举局网站预约或拨电1800-225-5353，安排到选举局查看。

因为没能在往届选举投票而从选民册除名的公民，仍可通过选举局网站申请复名。选举局鼓励他们及早申请，一旦颁布选举令状，当局就无法为他们复名，直到提名日（无竞选）或投票日（有竞选）之后。

至于旅居海外的新加坡人，则可上选举局网站，或亲自到我国10个驻外使领馆，登记成为海外选民，以通过邮寄或海外投票站投票。

总理兼财政部长黄循财5月20日指示选举注册官，在7月31日前完成修订选民册。选举局早前在6月18日宣布完成修订选民册，并从6月19日起至7月2日开放查阅。

公众在查阅选民册期间，可申请复名和更新资料等，选举局随后在7月13日至7月20日开放让公众查阅申请清单。

按照往届全国大选惯例，选民册修订并核实后，下来的选举前奏包括成立并公布选区范围检讨委员会、发布选区范围检讨委员会报告、选民册根据大选选区划分更新后再次开放查阅，以及解散国会。

主管公共服务的教育部长陈振声，7月2日在国会答复议员询问时说，选区范围检讨委员会尚未成立。