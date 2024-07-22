华侨银行推出下一代区域计划OCBC GENesis

华侨银行（OCBC）推出下一代区域计划OCBC GENesis，旨在让参与者掌握在商界发展的必备技能。

华侨银行星期一（7月22日）发布的文告指出，这个计划的对象是银行宏富理财私人客户（Premier Private Client）的子女。首届活动在7月17日至19日举行，共汇集了21名年龄介于18岁至25岁的参与者，他们分别来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚、中国和澳大利亚。这些参与者中有学生、刚开始工作的年轻人，以及一些从事家族企业工作的成员。

参与者在三天的活动中，完成了个人档案评估，并掌握了投资和遗产规划的基本知识，也参加了设计思维课程，以创新方式解决问题。

OCBC GENesis计划仅限受邀者参与，最初于2019年在新加坡对宏富理财私人客户的子女进行试行，今年这一计划正式推出，并首次将马来西亚宏富理财私人客户的子女纳入其中。活动将在每年举行，未来还计划扩展到其他市场的宏富理财私人客户。

文告说，随着财富转移在亚洲成形，了解下一代高净值人士不断变化的新需求至关重要。到了2030年，预计亚洲有2.5万亿美元的跨代财富将传给下一代。

华侨银行环球个人银行业务总裁郭斯强说：“我们注意到，宏富理财私人客户越来越关注如何将他们的财富代代相传。这与我们为宏富理财私人客户提供的现有方案相辅相成，并强化我们的主张。”

马来西亚砂拉越综合企业TSG Group战略项目经理鍾炜源（25岁）是这次活动的参与者之一。他说，学到了许多新见解，可以应用到工作中，尤其喜欢有机会结识新朋友。