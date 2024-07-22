图书馆新“聊天书” 介绍建国元勋拉惹勒南生平与贡献

到访国家图书馆大楼的访客，星期二（7月23日）起可通过语音或文字输入的方式，使用图书馆一楼大厅的人工智能互动“聊天书”，了解建国元勋拉惹勒南的生平与贡献。

总理兼财政部长黄循财星期一（22日）傍晚，在国家图书馆大楼出席这款聊天书（ChatBook）的启用活动，以及前国会议员伍碧虹新书、拉惹勒南授权专辑下册《狮吼之声》（The Lion’s Roar: The Authorised Biography of S. Rajaratnam, Volume Two）的发布会。

国家图书馆管理局发文告说，这款聊天书是图管局最新推出，也是首次公开展示的科技样品，由生成式人工智能驱动。聊天书展示新加坡国家档案馆的丰富资源、图管局馆藏，以及伍碧虹撰写的授权传记等，让公众通过多种媒介，了解拉惹勒南和新加坡的历史。

公众可通过语音和文字方式与聊天书互动，探索相关的书面资料、口述历史记录和照片等。

2006年逝世的拉惹勒南是我国建国元勋之一，1965年至1980年出任我国首任外交部长、1980年至1985年出任第二副总理，以及在1985年至1988年出任我国首位总理公署高级部长。

图管局曾在去年12月至今年5月，以《700年：新加坡的历史》（Seven Hundred Years: A History of Singapore）为原型制作和测试聊天书，并向700多名用户如学生、学者、研究人员和公众收集反馈。

图管局总裁黄子鹏在文告中指出，由生成式人工智能驱动的拉惹勒南聊天书，凸显图管局采纳科技与读者互动的努力。当局希望这能让读者接触丰富的馆藏内容。

拉惹勒南聊天书将展至今年10月21日。