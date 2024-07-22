性别刻板印象 或妨碍灵活工作安排要求指导原则落实

尽管劳资政三方尝试通过灵活工作安排要求指导原则，满足不同雇员的需求，一项由新加坡妇女发展与支援组织展开的调查结果显示，性别刻板印象和对男女雇员不同的社会期望，可能妨碍这项12月实施的新政策。

新加坡妇女发展与支援组织（SG Her Empowerment，简称SHE）与市场调查公司Milieu合作，在今年5月至6月向1200名年龄18岁及以上的新加坡籍上班族展开调查，当中包括510名商界领袖，以了解普遍存在的性别观念会如何影响新政策有效落实。

调查发现，约四成采纳灵活工作制的雇员，认为自己的升职或职涯发展机会被忽视，当中有36％的男性认为这是自己无法晋升的原因，比率较女性雇员高。

社会对男女家庭职责的刻板印象，也可能影响新政策顺利推行。超过三分之一的受访者认为，养家糊口是男人的责任；27％的人认为若家庭情况需要，女性应放弃事业。

有四成雇员指出，母亲在照顾新生儿方面，会比父亲做得更好；而男性雇员若申请育儿假，被上司或高层否决的情况，比女性雇员多了一倍。

SHE的调查报告也显示，接近四成的受访雇主认为，落实灵活工作制有助提高雇员的工作效率和生产力。不过，若雇主不再提供灵活工作选项，有接近两成目前享有灵活工作便利的雇员，会选择离职，特别是那些担任高职如总监以上职位的女性。

劳资政工作小组今年4月推出“劳资政灵活工作安排要求指导原则”（Tripartite Guidelines on Flexible Work Arrangement Requests），新原则将在今年12月生效，规定所有企业须制定流程，评估雇员的灵活工作安排要求。

指导原则无法律约束力，也没有要求雇主一定要为雇员提供灵活工作安排选项，但鼓励他们这么做。灵活工作安排可包括灵活办公地点、灵活工作时间和灵活工作量。