乌节路禁烟区扩大 每周平均30烟客接罚单

乌节路禁烟区今年2月扩大，环境局说，4月起开罚至6月底，每周平均有30人接罚单。

国家环境局今年2月1日在脸书发文宣布，乌节路禁烟区的范围即日起扩大，以涵盖爱斯特路（Exeter Road）和基里尼路（Killiney Road）之间的区域，包括索美塞滑板公园一带，当局也在那里设立新的特定吸烟区。

为确保扩大禁烟区的计划顺利落实，环境局从2月1日至3月31日采取劝导方式，公众在新划定的禁烟区吸烟，将接到口头警告；若烟客不顾警告，并屡次违例，可被罚款最高1000元。4月1日起，当局正式采取执法行动。

记者日前走访滑板公园一带，据观察，该区的垃圾桶都贴满了禁烟告示，垃圾桶也无烟斗。

当局设立的特定吸烟区位于滑板公园后侧的树荫处，记者到场时，有约20人在抽烟。

当局设立的特定吸烟区在索美塞滑板公园后侧的树荫处。（陈佳怡摄）

在附近工作的柯振国（59岁，清洁工），每天都会到吸烟区数次。他说，由于该处是索美塞一带唯一的吸烟区，所以从早到晚都蛮多人。

国家环境局受询时披露，从4月1日到6月30日之间，执法人员每周平均开出30张罚单，而在这期间，当局人员曾遇到一个不肯配合的违规烟客。

发言人强调，只要在禁烟区抽烟或是拿着已点燃的香烟都属违例，违例者可面对200元销案罚款，或被控上法庭，罚款最高1000元。

当局也将和相关利益者合作并确保扩大禁烟区的措施可顺利实行。