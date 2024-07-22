解决配送员痛点 本地商场和公寓推出新措施改善情况

为解决配送员在送餐或送货时遇到的痛点，西部一家商场和一栋公寓最近推出新措施，如设立专用的停车位、张贴更清楚的方向牌，以及开设方便交换信息的沟通平台，以改善情况。

我国去年11月成立劳资政工作小组，希望改善最后一里配送工作（last mile delivery）的效率，确保送货员和送餐员的安全，以及减少取货和送货对他人造成的不便。

市区重建局和陆路交通管理局星期一（7月22日）发布联合文告，说明工作小组的进度。工作小组6月26日举办了首场小组讨论，60多名配送员以及商场、商用大楼、私宅等业主和代表，在活动上提出反馈和建议，包括延长配送员的停车宽限时间、安装公用储物柜，以及把一些现有空间改造成脚踏车和电单车等候处。

其中，参与小组讨论的裕廊坊（Jurong Point）和湖景豪苑（Lake Grande）公寓，已开始落实其中一些建议，包括设立专用的停车位和等候处、为配送员提供优惠的停车季票，以及在WhatsApp开设沟通渠道，让商场管理人员和配送员交换有关现场情况和安全的信息等。

为研究如何在更多地方推行这些方案，以及促进各方合作，国家发展部长李智陞、交通部长兼财政部第二部长徐芳达、劳资政工作小组代表、工会和协会代表，7月19日走访裕廊坊和湖畔地铁站附近的湖景豪苑，了解新措施的成效。

工作小组也讨论其他改善建议，如提供更多有盖的等候区。

徐芳达星期一在脸书发文说，工作小组的目标，是让配送员、设施管理人员和保安人员，能安全和有效率地执行任务，并让居民享有货物和餐饮配送的便利。

工作小组预计今年底推出可行方案，作为市区重建局2025年发展总蓝图草案公众咨询的一部分。