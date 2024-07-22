白沙“再创我们的家园”工程陆续竣工

白沙市镇接下来五到10年将迎来至少两个住宅项目，区内人口将增加约15％，达15万至16万人。七年前宣布的白沙“再创我们的家园”工程陆续竣工，预计2030年左右全面落成。

其中，新商场Pasir Ris Mall（政府翻译引擎“新译达”译为巴西立广场）星期一（7月22日）正式开幕。地产公司长春产业和嘉里建设在联合文告中提到，商场周边的其他设施将在接下来几年陆续投入运作。

例如，衔接商场L1M层的白沙综合诊疗所新址将在今年底启用；毗邻的白沙综合交通中心将在未来几年投入运作；商场外的市镇广场将在2026年建成；商场地下二层未来会直通地铁跨岛线的巴西立站。

商场的L1M层衔接白沙综合诊疗所的新址，这个综合诊疗所预计今年底启用。（白艳琳摄）

白沙-榜鹅集选区议员、总理公署高级政务部长陈国明，星期一在巴西立广场开幕仪式上接受媒体访问时说，白沙市镇目前有约13万名居民。“这里即将推出两个预购组屋项目，加上一些私人住宅，区内人口接下来五到10年内可增至15万至16万人。”

白沙市镇包括白沙东、白沙西和白沙中三个区。

陈国明提到，白沙是个相当成熟的市镇，有两组居民的占比较大。一是年长者，大多是30多年前就搬到白沙，一起建起这个市镇的居民。另一组是新婚和有年幼小孩的家庭。市镇理事会将继续举办活动和对话会与民互动，了解他们的需求。

据悉，白沙市镇居民中，50岁及以上的居民占37％。

商场二楼外是“中央绿色大道”，公众可利用这条1.2公里的大道直达白沙公园和沙滩。（白艳琳摄）

政府在2017年宣布白沙“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland）翻新工程，包括在巴西立地铁站旁兴建大型综合发展项目，集合住宅、商场和巴士转换站；在白沙市镇中心增添市镇广场；开辟一条全长1.2公里的“中央绿色大道”，让公众步行或骑脚踏车直达白沙公园和沙滩。

被问及所有项目何时全面落成，陈国明说，2030年是个合理的预估，因为跨岛线的巴西立站会在那时建成。

耗时约三年兴建的巴西立广场总楼面面积约3万4900平方公尺，分四层楼，有超过150个租户包括优衣库、连锁超市冷藏公司（Cold Storage）和Cantine食阁。