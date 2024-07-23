美国股市受科技股带动，加上美国政治局势的不确定性减少，推动三大股指皆收涨。

美国总统拜登宣布退选并支持副总统哈里斯参选，交易员认为美国政治前景的不确定性有所缓解，而较早前影响股市波动的“特朗普交易”预计会减少。

道琼斯指数在星期一（7月22日）收涨0.32%，报40415.44点；纳斯达克指数上升1.58%，报18007.57点；标普500指数涨1.08%，报5564.41点。

新加坡海峡时报指数下滑10.30点或0.3%，闭市报3437.26点。

星期二（23日）可关注的股票：

1.海庭（Seatrium）获得一系列维修和提升项目的合同，总值1亿8000万元。除了一个项目之外，其他所有项目将在今年内完工。

2.全民牙科（Q&M）推出以人工智能技术为基础的治疗方案，能为病人提供更好的治疗建议。

这个技术由非独资子公司 EM2AI与新加坡全国人工智能核心（AI Singapore）联合开发。

3.停牌中的荣南控股（Yongnam Holdings）在闭市后披露，就集团子公司Yongnam Engineering & Construction（简称YNEC）与中国建筑（China State Construction）和上海隧道工程有限公司的工程分包合同，子公司已与替代分包商Aztec Steel签订了更新协议。替代分包商将履行分包合同的全部条款、义务和责任。而YNEC与中国建筑以及上海隧道工程有限公司将互相免除履行分包合同中的义务、职责及索赔等要求。

4.停牌中的Charisma能源（Charisma Energy）宣布，集团和YinKhing Investments于7月19日签订了有条件认购协议的第三个补充协议，双方同意将最后期限从4月底延长至8月底。公司停牌前股价为0.2分。

5.凯德印度信托（CapitaLand IndiaTrust）完成收购位于新孟买（Navi Mumbai）工业园区Aurum Q Parc的办公楼Building Q2。这座多租户、82万平方英尺的办公楼，以67亿6000万卢比（约1亿零900万新元）收购。收购完成后，信托投资组合的总竣工面积增加了约4%，达到约2180万平方英尺。 在孟买，信托目前拥有一个商业园、一个物流园和一个正在开发的数据中心。