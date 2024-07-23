王瑞杰：新加坡过去八年转型 努力把“经济大饼”做大

即使面对冠病大流行的冲击，新加坡在转型方面的合作投资和努力为新加坡人把“经济大饼”做得更大。过去七八年，我国的经济增值增长和人力生产力表现，超过了许多人口规模相近的发达经济体。

2016年到2023年，我国经济每年实际增值增长达2.8%，人力生产力每年增长2.1%。

我国副总理王瑞杰星期二（7月23日）在第二届新加坡商务峰会（Singapore Apex Business Summit，简称SABS）上演讲时指出这点。这是最新在峰会上出炉《新加坡经济转型报告》所得的结论之一。

这份报告回顾了2016年以来，新加坡经济的转型历程，包括行业内以及跨行业、跨经济体之间的合作。报告特别回顾了23个主要领域的产业转型蓝图（Industry Transformation Map）制定和实施情况。

王瑞杰说，新加坡的转型努力，帮助新加坡保持全球最具竞争力经济体之一的位置。就在上月，瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）把新加坡评为全球最具竞争力经济体。

他指出，这些发展对国人的生活和生计产生了实实在在的影响。随着经济和生产力增长，收入也提高。2016年到2023年，新加坡居民全职员工的中位数收入每年增长1.5%。

新加坡政府大约于八年前推出第一版产业转型蓝图，鼓励各个产业进行创新、国际化、提高生产力和发展新技能。第二版产业转型蓝图加入了可持续发展和打造产业韧性两大支柱。

新加坡商务峰会由新加坡工商联合总会与MP Singapore公司联办，从7月23日至25日一连举行三天。