新加坡股市星期二早盘升0.49%

美国总统选举不确定性减弱，推动新加坡股市早盘上扬。海峡时报指数在星期二（7月23日）上升16.72点或0.49%至3453.98点。

亚洲股市表现不一，截至星期二中午，香港、上海和东京分别滑落0.09%、0.59%和0.07%；首尔和悉尼则分别上升0.33%和0.66%。

新加坡三大银行股表现不俗，带动大盘上扬。星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB），分别上升1.02%、0.4%和0.37%，报36.57元、15.11元和32.69元。

大华继显分析师许建华发表报告指出，银行的净利息收入涨势放缓，但收费收入持续复苏。银行的资产素质稳定，而且准备金水平不高。

他为星展集团和华侨银行开出“优于大市”的评级，并预测，星展集团和华侨银行的净利可能分别达到26亿8800万元和18亿3000万元，同比增长2%和7%。

早盘全场交易量达5亿零37万股，交易总额达3亿8723万元。上升股246 只，下跌股200只。

领涨的海指成分股包括海庭（Seatrium）、泰国酿酒（Thai Beverage）和DFI零售集团（DFIRG），分别上升2.76%、2.02%和1.69%，报1.49元、0.505元和1.81元。

下跌股包括星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）、新加坡交易所（SGX）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）分别滑落0.46%、0.41%和0.37%，报2.19元、9.70元和2.69元。