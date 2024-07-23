餐馆广告牌被指语带双关 公众炮轰低俗

裕廊东餐馆放置广告牌，标上菜品名“虾面湿湿“被指语带双关，有公众炮轰低俗文化。店员解释，老板取的“谐音梗”，没收到任何投诉。

位于裕廊东兴业通道（Vision Exchange）商业大楼一楼的餐馆“Chocobar”，因在餐馆外摆放的一个广告牌上写着菜品名字：“虾面湿湿”，结果被公众拍下照片，放上小红书后引发热议。

记者发现，短短两天，已有超过650条留言。许多公众认为用词不当，指“虾面湿湿”语带双关，令人不适。不过也有少许人表示理解，称店家想表达的是福建虾面并非干面。

对此，记者星期一（7月22日）下午走访餐馆，店员受访时表示，菜品名字是老板所设想出来的。“我们的虾面有汤汁，老板觉得这是谐音梗，蛮有趣的，就让我们放上广告牌。我们已经放了两个星期。”

店员：谐音梗确实会令人想入非非

店员说，谐音梗确实会令人想入非非，但目前并没有收到任何投诉。“有时候，路人或食客看到门外的广告牌会笑一下，但我们没有收到任何投诉。”

附近公众受访时纷纷表示，广告上的菜品名字确实不雅观。

公众范小姐（26岁，文职）表示，前几天就有注意到广告牌，认为有点低俗。“我觉得不是很文雅，也不会觉得很有创意。”

公众杨先生（40岁，工程师）则认为，广告牌的菜品名字观感不佳。“可能是店家自以为有趣吧。”