8月1日至9月1日 海外国人可线上欢庆国庆

国庆日即将到来，无论身在何处，海外新加坡人仍然可以连线欢庆，一起为国家庆生。尚达曼总统伉俪和我国其他知名人士也将于线上特别亮相。

经济发展局属下的新加坡全球联系司（Singapore Global Network）将从8月1日至9月1日举行线上国庆庆祝活动，直播节目将于新加坡时间8月3日上午10时登场。

新加坡全球联系司星期二（7月23日）发文告说，今年的国庆庆祝活动主题为“庆祝家园的点点滴滴”（Celebrating Every Bit of Home），希望将新加坡的部分庆祝活动带给海外新加坡人，共同庆祝国家独立59周年。去年的线上庆祝活动共吸引来自60个国家和地区的约1万5000人参与。

直播节目将由本地著名谐星梁荣耀（Hossan Leong）主持，尚达曼总统和夫人珍一藤木将与本地知名小贩一起特别亮相。

随着奥运会的临近，今年的庆祝活动也将聚焦本地体坛名人，包括与四级方程式赛车（F4）车手何宗宪、职业电子竞技赛车手阿尔·穆罕默德·阿利夫（Ar Muhammad Aleef Mohamed Rafik）、羽毛球选手郑伟铭及国家保龄球运动员姐妹陈诗桦与陈诗静进行对话。

为了庆祝本地艺术与文化，主办方将呈现由亚洲电影资料馆特别策划的八部本地电影短片，公众也能看到新加坡畅销书系列之一《真实的新加坡鬼故事》（True Singapore Ghost Stories）。

线上活动免费对外开放，部分活动须报名。观众可以在新加坡队的线上留言板上写下对我国运动员的祝福，在游戏中赢取奖品，以及向海外亲人寄送明信片等。