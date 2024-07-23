莱佛士酒店将在东京开设新酒店 预计2028年开业

莱佛士酒店将在日本东京开设新酒店，新酒店将在2028年开业。

莱佛士酒店在星期一（7月22日）宣布，将与世贸中心大厦有限公司和东京建物（Tokyo Tatemono）合作，在东京开设莱佛士品牌酒店。新酒店将落座于东京滨松町区，是大楼重建项目的一部分。莱佛士酒店是雅高酒店集团（Accor）旗下奢华酒店品牌，也是新加坡最著名老牌豪华酒店。

东京莱佛士酒店将位于东京世界贸易中心大楼的顶部46层。自1970年建成以来，东京世界贸易中心一直是东京的地标之一。

新酒店直接衔接滨松町站，靠近东京铁塔、六本木博物馆和彩虹大桥等东京地标。酒店也将能看到东京全景。

酒店内预计将有130间客房，其中包含27间套房。此外，酒店内也会包含健身房、游泳池、水疗等设施及六个餐馆。为满足多种庆祝和会议需求，酒店内也提供超过1156平方米的多功能会议空间及设施。

莱佛士品牌全球首席执行官奥马尔（Omer Acar）说：“我们很高兴在全球莱佛士家族中新增莱佛士东京酒店，酒店将呈献品牌享誉全球的标志性服务，包括个性化的管家服务。东京是这个世界上最具活力和文化意义的城市之一，我们期待在这里揭幕一个新的城市地标。”

世贸中心大厦有限公司总裁宫崎亲男（Chikao Miyazaki）说：“滨松町是东京的重要商业中心，拥有便捷的交通连接，包括新干线和机场，对国内外访客来说都非常方便。我们相信，与东京建筑公司合作在世贸中心大厦开发莱佛士东京酒店，将进一步提升滨松町的吸引力，为商务和休闲旅客提供更加特别的住宿体验。”

莱佛士酒店在1887年创立于新加坡，迄今酒店遍布于巴黎、伦敦、波士顿、伊斯坦布尔、迪拜等国际都市，新加坡圣淘沙和印度斋浦尔的酒店也即将开业。莱佛士酒店母公司雅高酒店集团则创立于1967年，当前在超过110个国家拥有超过5500间酒店。