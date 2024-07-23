美容院断路器起火 或关数周损失万元

红山美容院断路器起火，导致店铺或关闭数周，店家称，恐损失上万元。

这起火患发生在星期一（7月22日）早上9时20分，地点是惹兰红山第11座组屋一楼。

根据读者提供的照片，有数辆消防车到场。记者星期一下午走访时，发现涉及单位是一间提供美甲美容服务的美容院。

店主黄先生（35岁）受访时透露，除了起火单位外，他也经营隔壁的理发院。

“起火单位提供美容美甲服务，隔壁则是理发服务。事发时，我们还没开门营业，是附近店家打电话通知，我们才赶下来。”

他说，火源相信是美容院的主断路器（main circuit breaker）。“不过，我也不知为何会突然起火。”

据观察，美容院的断路器被烧焦，上方墙壁也被熏黑。当单位大门打开时，还能闻到一阵烟味。

美容院的断路器被烧焦，上方墙壁也被熏黑。（吴伟国摄）

“我们两个单位都断电，要恢复的话，必须要重新设置，可能需要几个星期，所以损失可能高达上万元。”

黄先生也说，在该处开店五年，第一次发生火患。“不过，去年隔壁店家的单位也发生过火患，可能是因为这里的电路太旧了。”

尽管如此，他庆幸店内物品没有受损。“除了停电外，其他没有大碍，我们把店里清理干净就好。事发时，我们的员工也不在场，所以没人受伤。”

他也透露，由于这场火患，左邻右舍也短暂停电。

“隔壁店铺可能停电一两个小时，后来市镇会的技工来了，之后就恢复电力。不过他们营业的时间比较晚，所以没有受太大影响。”

民防部队受询时证实，火患涉及一楼单位的主断路器，民防部队到场后强行进入单位并使用一支水枪以及两个压缩空气泡沫背包（compressed air foam backpack）灭火。

为了安全起见，警员疏散了六人。无人在事故中受伤，起火原因调查中。