兀兰关卡查获一公吨非法进口新鲜农产品和加工食品

新加坡食品局接连两天在兀兰关卡查获约一公吨从马来西亚非法进口的新鲜农产品和加工食品。

食品局和移民与关卡局星期二（7月23日）发联合文告说，7月17日和18日两天，当局针对运输农产品和食品、直接分销给零售商和客户的货运卡车开展联合行动，结果发现两辆卡车运送的货物与所申报的物品存在差异，于是将卡车移交给食品局做进一步检查。

检查发现，两辆卡车属于两个进口商，车上有未申报和少申报的产品，其中包括苋菜（Bayam）、番茄、羊角豆和去皮冬瓜。所有非法进口的农产品均被扣押。

食品局正展开进一步的调查，并将毫不犹豫地采取执法行动。

食品局提醒，所有进口食品都必须符合当局规定，水果和蔬菜必须由合法进口商进口，每样食品都须申报并获得进口许可证。非法进口来源不明的蔬菜，可能会带来食品安全风险，如使用了高浓度的农药，长期食用这类蔬菜并摄入过量残留农药有害健康。

非法进口新鲜蔬菜和水果的违例者，一旦罪名成立，可被罚款最高1万元，或最长三个月监禁，或两者兼施。非法进口加工蔬菜水果，可处以最高1000元罚款，重犯者可被罚款最高2000元。

当局也在文告中强调，守护新加坡边境是移民与关卡局任务的重中之重，移民与关卡局会进行安全检查，以阻止企图非法进口食品的活动。食品局也会严格把关和执法，以确保食品安全，同时与边境管控机构密切合作，阻止非法进口活动。