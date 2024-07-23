新达城第一大厦整层办公空间4180万元求售

新达城第一大厦（Suntec Tower 1）整层办公空间推出市场求售，指导价为4180万元。

负责独家销售的博纳产业（PropNex）星期二（7月23日）发文告指出，求售办公空间位于新达城第一大厦31层，总面积达1万2282平方英尺，包括三个分层单位。

按指导价，每平方英尺为3403元。办公空间的地契为99年，从1989年算起。项目将以私下协议（private treaty）方式销售。

新达城第一大厦是新达城五座办公楼项目的一部分，该项目还包括零售商场和会议中心。

根据市区重建局房地产资讯系统（URA Realis）数据，截至今年7月9日，新达城在今年共有六笔办公楼空间交易，平均价格介于每平方英尺3200元至3817元。

新达城第一大厦最近一笔交易刚于6月完成，一个位于37层的办公单位以1150万元成交，单位面积为3078.5平方英尺，售价相当于每平方英尺3736元。

文告指出，新达城的分层办公空间一直受投资者关注。其中，2021年有20笔交易，2022年和2023年也分别有11笔和15笔交易。

这里的办公楼空间曾在2022年9月创下尺价交易纪录。当时，新达城第一大厦的顶层办公空间，总面积达1万零312平方英尺，以每平方英尺3850元售出。