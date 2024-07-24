美国星期二（7月23日）隔夜股市小幅走软，道琼斯工业指数和标普500跌0.14％和0.16％，纳斯达克指数几乎持平作收。

新加坡海峡时报指数因多数蓝筹股走高而逆转前一天的跌盘，星期二闭市上涨0.70%或23.90点，收报3461.16点。

亚洲股市星期三（24日）开盘走弱，日本股市跌0.46％，韩国股市跌0.6％。

本地股市可关注股票：

1.Elite英国房地产投资信托（Elite UK Reit）获得39个月定期、循环贷款，多达8000万英镑（约1亿3892万新元），为现有贷款再融资。

2.宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）请所有未提交有效美国税务文件（即W-8表或W-9表）的单位持有人，在8月14日前，提交给信托单位注册处Boardroom，或在规定的截止日期前，提交至各自的存托代理。尽管信托在2025年1月31日前暂停派息，新加坡子公司将继续从美国子公司收到跨境利息收入。然而，利息收入并没有派发给单位持有人，如果单位持有人未能提交所需的有效美国税务文件，信托将须承担预扣税，这将影响信托的保留收入。

3.Civmec公司披露，与Austal Limited成立合资企业，并向澳大利亚政府提交支持LAND8710第2期重型登陆艇（LC-H）项目的建议书。

4.卓越自动系统（Advanced Systems Automation）以2000万元收购LSO Organization Holdings，和发行500万元、票息率5％可赎回可转换票据（redeemable convertible notes）给Advance Opportunities Fund I和Advance Opportunities Fund VCC的决议，已经在特别股东大会上投票通过。公司预计，收购完成后，将能够通过发展水产养殖业，振兴现有业务。发行票据有助加强公司的资产负债表，使公司能够履行现有的义务和要求。

5.全美世界（Best World International）和子公司MDUK Investments，以大约321万英镑（约552万新元），增持Pedal Pulses Limited的股权，持股从49.99%增至59.91%。

6.亚太策略投资（Asia-Pacific Strategic Investments）披露，新加坡交易所监管公司批准公司延长完成配售新股的期限至星期五（26日）。公司计划以每股0.2分，向IFH Technology Limited配售31亿4377万股新股，集资大约629万元。