今年国庆舞台不一样 表演者可360度与公众互动

国庆庆典不只面向红色贵宾区，还可以360度与整个观众席互动同庆。为了让“每个座位都是好座位”，庆典创意团队今年首次改变灯光和音响塔装置，并增设旋转舞台，让坐在绿区的观众不会只看到表演者背影。

资深建筑师曾庆中（54岁）曾四次为国家体育场和滨海湾浮动舞台举办的国庆庆典设计舞台布景。今年是他首次在政府大厦前大草场施展创意，一上任就给团队出了一个难题。“往年的大草场都有六个灯光和音响塔，但我看中间的两个很碍眼，就想要拿掉。”

2024年国庆庆典舞台布景设计师曾庆中的一大目标，是通过布景把舞台视觉效果扩大，让观众无论在哪里都能欣赏表演。（郑一鸣摄）

他解释说，这么做是为了让舞台在视觉上更大更广阔，同时腾出位置让舞台更接近观众，尤其是绿区。

大草场的观众席分为四个彩色区域，其中正面对舞台的红区多数保留给政要和贵宾，左右两边分别是黄区和蓝区，反面才是绿区，座位按抽签决定。

照顾到绿区观众的欣赏体验，曾庆中和创意团队来回商讨，最后得以把两个约25米高的灯光和音响塔“缩小”至各五米的小音响塔，灯光则是分散在舞台多处。

此外，曾庆中根据表演环节，在舞台左边设计出一个可旋转的高平台，让表演者能360度和观众互动。

平台衔接至一个暗藏玄机的斜坡，会随着表演而“长”出绿植，寓意落地开花，呼应歌曲Angerik Singapura（马来语，意为新加坡的胡姬花）的主题。

平台衔接至一个暗藏玄机的斜坡，会随着表演而“长”出绿植，寓意落地开花，呼应歌曲Angerik Singapura的主题。（郑一鸣摄）

舞台的中央是一艘铁片制成的船身，以富有未来感的设计致敬19世纪漂洋过海到此的祖先们。

新报业媒体是2024年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。