遇严重气流新航客机完成试飞 准备重新投入运行

之前遭遇严重气流事故的新加坡航空公司SQ321航班客机维修后进行功能检测试飞，为重新启航载客做准备。

新航星期三（7月24日）答复《联合早报》询问时说，编号为9V-SWM的波音777-300ER飞机，于7月23日（星期二）完成了功能检测试飞。这也是该客机自两个月前从泰国曼谷返回本地后的首次飞行。

SQ321航班5月20日从伦敦希思罗机场飞往新加坡，途中遭遇严重气流而紧急迫降曼谷机场。事故导致一名英国男子死亡，多人受伤。

新航发言人说，这架已有16年历史的飞机的机舱维修工作已经完成。这次试飞是飞机重新投入商业服务前，一系列测试的部分，确保飞机上的一切都能正常运行。

新航指出，功能检测试飞由公司的飞机师操作，还有工程师团队一并随行。“安全始终是我们的首要考量，飞机将在工程和飞行团队宣布准备好运行后，才会重新投入使用。”

问及飞机是否会重新投入到原有航线，新航表示公司会基于运营需求来部署飞机和飞行路线。

事故发生时，机上载有211名乘客和18名机组人员，最终飞机改道到曼谷素万那普机场迫降。受伤的乘客被分别送往泰国曼谷三美泰席娜卡琳医院（Samitivej Srinakarin Hospital）、三美泰素坤逸医院（Samitivej Sukhumvit）和曼谷医院接受治疗。

仍有两名乘客在曼谷医院留医

截至7月23日，仍有两名乘客在曼谷的医院接受治疗。新航指出，基于保密原因无法提供更多细节，也无法透露有多少人接受了赔偿提议，以及一共支付了多少赔偿金。

根据新航6月10日向航班乘客提出的赔偿提议，受轻伤的乘客可获1万美元（约1万3500新元）的赔偿；受重伤的乘客则可获2万5000美元（约3万3600新元）的预付款，随后再个别与乘客商议最终赔偿金额。