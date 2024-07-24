Alphabet特斯拉业绩未捎来好消息 亚股早盘承压

率先登场发业绩的美股“七巨头”（Magnificent Seven）成员，谷歌母公司Alphabet和特斯拉并未给股市带来好消息，亚洲股市星期三（7月24日）上午普遍承压。

新加坡股市星期三上午跌3.71点或0.11％，截至中午12时报3457.45点。

MSCI亚洲（除了日本）指数跌0.21％，香港和韩国股市跌0.6％和0.1％。

美国三大指数期货在星期三上午也下滑，跌幅介于0.2％至0.6％。

Alphabet和特斯拉于星期二（23日）盘后发布第二季财报。尽管营收和盈利都优于市场预测，Alphabet指，在人工智能方面的投资，需要耐心等待才能开花结果。

特斯拉的盈利则逊于预期，而且，第二季利润是五年来最低。Alphabet和特斯拉盘后下跌了2％和8％。

Capital.com高级金融市场分析师罗达（Kyle Rodda）指出，市场对Alphabet 的要求非常高，以至于盈利略有增长也无法推高股价。

罗达说：“这也说明了投资者担心科技股估值过高，我们接下来须要观察其他科技巨头的财报以及市场反应。”

“七巨头”推动美国股市今年来多次创下新高，其他成员苹果、亚马逊、脸书母公司Meta、微软和英伟达（Nvidia）将在未来几周内发布财报。