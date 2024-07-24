“V-SHOU”咖啡含违禁成分 商家被令停售

新加坡食品局在“V-SHOU”咖啡中检测到一种被禁用的药物——西布曲明，可能增加心脏病发作和中风的风险。当局已要求商家立即停售，也提醒消费者不要购买或食用该产品。

食品局星期三（7月24日）发文告指出，名为 “V-SHOU Premium Coffee”在本地各大电商平台售卖，被宣传为减肥产品，声称能促进减肥、加速脂肪燃烧、增强新陈代谢、提供更快的瘦身效果、舒缓消化系统和控制食欲。

当局从产品中检测到的违禁成分西布曲明（Sibutramine）是一种只能凭医用处方使用的减肥药物，由于它可能增加心脏病发作和中风的风险，自2010年以来在我国被禁用。

西布曲明还会导致其他严重的健康问题，如心脏问题和中枢神经系统疾病，包括精神病和幻觉。另外，也有报告指出西布曲明可能导致癫痫发作。

食品局已与各个电子平台合作移除产品列表，并向相关卖家发出警告，要求对方立即停止销售该产品。产品包装没列出原产地。

当局将对任何销售和供应含有被禁用物质或强效成分食品的人，采取严厉的执法行动。

根据《食品销售法》第15条，我国不允许销售不安全的食品。任何违例者一经定罪，可处以不超过5000元罚款；若再次定罪，可处以不超过1万元的罚款或不超过三个月的监禁，或两者兼施。

文告提醒，已购买该产品的消费者不应食用。若已食用并对健康有疑虑，应寻求医疗建议。消费者在购买食品时须谨慎，注意这些来源未经验证的食品所带来的风险，并在购买食品前寻求更多信息。

公众若有相关食品的销售和供应等信息，可以通过www.sfa.gov.sg/feedback向食品局提供反馈。