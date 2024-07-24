老汉陷骗局掏30万元棺材本 涉案男子判坐牢两周

陷入假“国际刑警”骗局，老汉掏出30万元棺材本交给一名被令当跑腿的骗局受害者，钱又辗转落入另一男子手中，男子落网后称钱已给了朋友，被判坐牢两周。

被告是29岁的陈焕恒，他面对一项提供假口供以及一项妨碍司法公正的控状。

案情显示，一名70岁的老汉在2020年10月23日，接到一名自称是本地警员的电话，说有人利用老汉的身份在中国进行洗黑钱活动，要老汉提供他的脸书账号。

老汉照做后，不久便有一名自称是中国国际刑警的人员与老汉联络，要求老汉提供身份证、银行户头号码、地址、户头存款等资料，以协助调查。

这名“国际刑警”隔天又指示老汉到银行提出30万元，将它交给一名联系人，称等当局结束调查后，便会把钱归还。

老汉听信谎言，隔月2日早上与这名联系人见面。被告称，在提出30万元后，将钱交给朋友。

这名联系人其实也是骗局受害者，他接到诈骗电话，指自己的银行户头被盗用，为证明清白需遵照指示办事。

联系人后来照着诈骗集团人员指示，将老汉的钱交给了被告，两人的行动被闭路电视拍了下来。

警方在接到老汉的报案后展开调查，上门到被告住家找他，但被告谎称自己没有涉案。

被告事后将警方找他的事告知一名朋友潘志文，后者指示被告将两人的简讯内容删掉。

被告在2020年11月9日删掉与潘志文的简讯内容，也将当天与联系人见面的衣服扔掉。

被告在接受调查时称，他是在潘志文的要求下去收钱，他当天就把钱交给了潘志文。潘志文则称把钱交给一名朋友，不过这名朋友否认潘志文的说法。

老汉的30万元至今下落不明。（人名译音）