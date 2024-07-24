酒精超标近一倍 篮球前国手监五天

六杯酒下肚后，篮球前国手仍打算开车11公里回家，结果途中酿车祸，检测显示他体内酒精超标近一倍，最后被判坐牢五天，罚款5000元，各级驾照吊销三年。

被告杜庆煌（29岁）是篮球前国手，曾代表腾飞之狮（Singapore Slingers）获得2015-16年赛季亚细安篮球联赛（ABL）亚军，也入选过新加坡国家队，代表我国参加东南亚运动会、亚洲锦标赛等赛事。

他面对两项抵触公路交通法令的控状，星期二（7月23日）在庭上认罪。

案情显示，被告于去年11月29日晚上11时，到乌节路大臣酒店（Hotel Chancellor）的酒吧与朋友喝酒。他当时喝了六杯加水的威士忌，直到隔天凌晨3时许，后到酒店附近吃夜宵。

被告约凌晨4时开车回道义通道（Toh Yi Drive）住家，在乌节路右转驶入巴德申路时切入两个车道，但车子失控，冲上分界堤，还撞上指示牌。

一名警员被派到场进行调查，她向被告问话时，闻到被告身上的酒味。

被告的酒测不过关，每呼出100毫升的气体中，含有69微克酒精，超出法定的35微克酒精含量。

被告的罪行导致陆路交通管理局花费290元维修遭撞坏的指示牌，被告已作出全额赔偿。

篮总首席执行官：没与篮总有任何协议 不会对他采纪律行动

篮总首席执行官梁艺耀称，被告目前没与篮总有任何协议，因此不会对他采取纪律行动。

针对被告是否在接下来的比赛代表新加坡，梁艺耀在答复《新明日报》询问时指出，今年国家队还未组成，被告接下来是否会被征召，目前还不能确定。

根据之前报道，美国职业篮球联赛（NBA）已故巨星科比·布莱恩特（Kobe Bryant）2011年到访新加坡时，被告在滨海湾金沙的空中花园与他见面，还一起打球。