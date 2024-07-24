本地股市星期三收市横摆

投资者在美国这周公布更多与通货膨胀相关的数据之前，表现谨慎，星期三（7月24日）的亚太股市多在窄幅波动。新加坡海峡时报指数显示抗跌力，闭市微跌0.01%或0.34点，收报3460.82点。

亚太股市中，除了台湾因台风没交易以外，其他都以下跌作收。深圳股市下挫1.32%领跌所有市场，日本下滑1.11%，而香港和韩国分别下跌0.91%和0.56%，上海股市跌0.46%，澳大利亚股市的跌幅最小，0.04%。

本地股市全天的交易量达12亿股，交易额9亿3544万元， 上升股265只，下跌股292只。

成份股中，上升股九只，下跌股16只，五只持平。

涨幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），闭市上涨3.88%至2.41元。新电信（Singtel）起1.66%至3.07元，海庭（Seatrium）和胜科工业（Sembcorp Industries）股价分别上扬1.33%和1.30%，前者报1.52元，后者收报4.69元。

跌得最重的成份股是怡和合发（Jardine C&C），闭市下跌1.55%至25.45元。其他成份股的跌幅都在1%以下。新加坡航空（SIA）和泰国酿酒（Thai Beverage）跌0.99%，前者报6.99元，后者报0.50元。