今年第二季六人死于骨痛热症 与去年全年死亡总数相同

2024年第二季有六人因骨痛热症病逝，相等于去年全年的死亡病例总数。

国家环境局星期三（7月24日）在网站发布最新骨痛热症数据。加上第一季的七人，2024年上半年有13人因骨痛热症病逝，比去年死亡病例总数多一倍。

环境局网站资料也显示，第二季度通报的骨痛热症病例共有4090起，比前一个季度减少20.8%。

环境局指出，第二型病毒（DEN-2）仍是主要类型，除了5月份的占比下降至45%，其余月份这个类型的病毒占所有病例的五成至六成。

不过，第三型病毒（DEN-3）的占比从第二季度开始上升，这个类型的病毒占全体病例的百分比，从第一季度的平均13%增加至第二季度的三成左右。

当局在今年第二季总共发现432个病例活跃区，其中八成或360个在同个季度内受控，不再活跃。病例活跃区相比前个季度减少大约16%。

环境局也在第二季度发现大约4800个蚊虫滋生处，这比第一季减少了5%。

稽查人员在住家中检测到的蚊子滋生处，主要包括水桶、花盆托盘、花瓶、放在有地住宅外的垃圾桶，以及帆布。在公共场所常见的蚊虫滋生处则包括沟渠和废弃的容器。

《联合早报》之前报道，截至7月20日，本地骨痛热症病例累计1万起以上，超过去年全年的病例总数，但专家认为尽管病例居高不下，比起2020年和2022年超过3万起病例的纪录，今年的病例还处于可控范围。