上周白礁水域碰撞起火油槽船 货物将转移至安全地点

上周在新加坡海上搜救区发生碰撞的新加坡注册油槽船哈夫尼亚·尼莱号（Hafnia Nile），目前距离新加坡本岛100公里，油槽船船东正同海事及港务管理局讨论，将船上货物转移到安全地点，拖走油槽船维修的计划也有待海事及港务管理局批准。

海事局星期三（7月24日）答复媒体询问时透露以上消息并说：“新加坡是Hafnia Nile的船旗国，海事局正在调查它与西瑞斯一号（Ceres I）的碰撞事故。”

海事局也说，另一艘具有深海拖曳能力的拖船已于星期二（23日）抵达现场，在场的还有另外四艘配备有油污应对和消防能力的拖船。

船东Hafnia星期二同海事局开会时，通报Hafnia Nile附近有轻微的油膜。作为拖船计划的一部分，Hafnia将安排对局部漏油处进行修复、封堵和清理。

Hafnia Nile上周五（19日）在我国白礁东北方向55公里处，同圣多美和普林西比（São Tomé and Príncipe）注册的油槽船Ceres I发生碰撞起火。

马国海岸警卫队上周六（20日）曾通报Ceres I离开了出事地点，并疑似关闭了追踪系统；隔天（21日）又通报发现由两艘拖船拖着Ceres I，马国海警已经将Ceres I和拖船扣留，以进一步调查。