工人党市镇会官司和解 市镇会与五名理事终止诉讼放弃索赔

阿裕尼—后港市镇理事会与盛港市镇会，同五名早前被起诉的理事，透过新加坡国际调解中心的调解，以互不追究的方式和解。这意味着双方已经终止诉讼并放弃索偿，结束这场历时八年、涉及超过3370万元的官司。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星，星期三（7月24日）傍晚在个人脸书页面以及专为诉讼案而设的博客In Good Faith上宣布这项消息。他也向《联合早报》证实，和解是在当天达致的。

被起诉的市镇会理事分别是工人党主席林瑞莲、前秘书长刘程强、毕丹星，以及蔡志泓和符策涫。

这场官司起因是工人党2011年在阿裕尼集选区胜选之后，直接委任支持者侯文芳与卢仲明出任管理代理，但市镇会理事在监管市镇会付款方面出现疏失。市镇会委任的独立委员会在审计财务之后决定提出民事诉讼，追讨超过3370万元的款额。案件2017年开始审理。

2023年7月7日，以大法官梅达顺为首的五司裁定，刘程强、林瑞莲和支持者侯文芳夫妇在监督市镇会付款方面有严重疏失，须为阿裕尼—后港市镇会的损失负责，毕丹星等三人则不必承担赔偿责任。至于盛港市镇会一案，被起诉七人则都要负责。

同年11月29日，上诉庭五司发表判词裁定两个市镇会必须支付应诉方的上诉费用和支出，阿裕尼—后港市镇会总共须付近16万元的讼费和约1万7000元的杂项开支。盛港市镇会总共须付约19万元的讼费和近2万元的杂项开支。

被起诉各造向两个市镇会赔偿的金额，原本应由高庭审理。随着双方以互不追究的方式和解，这场民事诉讼就此画下句点。