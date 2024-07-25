豪利控股主席被指涉及意大利贿赂案 公司：报道毫无根据

新加坡豪利控股（Oxley Holdings）执行主席陈积光，被指涉及意大利威尼斯的一起贿赂案，是这起案件的嫌疑人之一。

这起贿赂案主要围绕购买威尼斯的帕帕多波利宫（Palazzo Papadopoli）和皮利（Pili）土地交易，据意大利安莎（ANSA）通讯社7月16日报道，该市官员以巨额贿赂为交换条件，为陈积光提供有利条件。

安莎报道说，检察官指控陈积光向威尼斯交通部主管博拉索 (Renato Boraso）的账户转账7万3000欧元（10万6000新元），以让他能购买市政房产帕帕多波利宫（Palazzo Papadopoli）。

据地方法官称，博拉索持有的一家公司还为这笔款项开出发票，以证明其合理性。

此外，威尼斯市长布鲁尼亚罗（Luigi Brugnaro) 、办公厅主任塞隆（Morris Ceron） 和办公厅副主任多纳迪尼（Derek Donadini）与陈积光达成协议，以1亿5000万欧元为交换条件，批准将这幅地的建筑指数（building index）提高一倍，并通过所有必要的城市规划变更。

报道也说，他们还同意以8500万欧元将41公顷的土地出售给陈积光的公司。

接受调查的嫌疑人已增至23人，而且很可能还会增加，其中包括陈积光在意大利的代表洛蒂（Louis Lotti），他是来自塞尔塔尔多（Certaldo）地区的企业家。

豪利控股：报道对陈积光指控毫无根据和不真实

豪利控股星期三（7月24日）晚上发布文告澄清，7月份安莎、法新社以及Gutzy Asia的三篇新闻报道中，对陈积光的指控是毫无根据和不真实的。这些报道称威尼斯市长正在接受调查，而陈积光与此事有关。

豪利的文告说：“陈积光已聘请律师就此事向他提供建议。威尼斯检察院没有对陈积光提出任何指控。”

文告说，陈积光的名字已被列入正在接受调查的人员登记册。该登记册是瓦宁（Claudio Vanin）向威尼斯司法当局提出指控的结果。瓦宁是Sama Global Italia S.r.l.（Sama）公司的实际董事，该公司是陈积光指定的托斯卡纳和威尼斯某些项目开发的总承包商，属于陈积光的个人投资项目。

根据豪利的文告，Sama公司被发现它发出的工程付款申请中，工程总监的签名是伪造的（两名涉案建筑师都向司法当局举报伪造签名一事）。因此，与Sama公司以及瓦宁的所有关系都中断了。这导致了多起民事诉讼，而陈积光的公司在这些诉讼中获胜。

在判决结果出炉后，瓦宁开始向当地检察院提出申诉和指控，其中，瓦宁指控陈积光涉嫌与威尼斯市长达成协议，以提高皮利地皮的购买价格为交换条件，改变建筑指数，并以优惠价格购买下当时由威尼斯市政府拥有的两座建筑多纳宫（Palazzo Donà）和帕帕多波利宫。由于这些指控，瓦宁目前正被威尼斯检察院以诽谤和敲诈勒索罪进行调查。

豪利文告说，由陈积光委任的律师正在进行调查和辩护活动，目的是证明和记录瓦宁的诽谤言论，并证明陈积光在威尼斯市房地产收购中的行为是完全正直的。

文告也说，豪利控股提名委员会和董事会认为，目前的调查并没有对陈积光的品格和诚信产生任何不利影响，也没有损害他作为公司执行主席和首席执行官的能力。“陈积光本人将随时向董事会通报调查的最新进展，公司也将在适当的时候进一步公布后续发展。”