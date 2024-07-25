职总创优企业合作社澄清 收购完成后仍是英康保险主要股东

德国金融服务巨头安联（Allianz）收购英康保险（Income Insurance）大部分股权的计划引争议，职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）澄清，这项收购完成后，它依旧是英康保险的主要股东，为市场提供价格非常具竞争力的产品。

在职总创优企业合作社星期四（7月25日）早上发表的澄清声明中，它表示依旧坚定地对英康保险和其利益相关者，包括保单人和股东做出承诺。它将继续这么做，因为在献议完成后，它依旧是主要股东（substantial shareholder）。

安联上星期三（7月17日）宣布出价15亿欧元（22亿新元），要买下英康保险至少51％的股份，旨在加速增长和建立一家“有很强竞争力的综合业务保险公司”。消息出街后，多名业界人士反映这将违背英康保险最初为低收入群体提供保障的社会宗旨，有民众也担忧保费未来可能进一步调高。

职总创优企业合作社主席林文兴在澄清声明中说：“英康保险将继续为无法获得服务和低收入客户提供他们负担得起，以及易于他们的保险选择，例如，提供LUV人寿保险和年尊保险（SilverCare）等保险产品。其次，英康保险将继续与公积金局合作，参加全国保险计划。第三，英康保险将继续以非常具竞争力的价格为产品定价。”

林文兴指出，职总创优企业合作社将继续是英康保险的积极股东，以坚持宗旨，履行对保险持有人的社会承诺。

职总创优企业合作社的文告说，引进拥有管理保险和资产能力的国际保险业者，是为了协助英康保险在由区域和国际业者主导的市场里，加强竞争力。

英康保险过去10年里的市场份额不足10%，而若安联成为大股东，将能使到英康保险的符合市场需求，长期韧力也会更强。

英康保险为超过170万新加坡公民和永久居民提供保险产品，包括人寿险、普通保险和医疗保险。它有约2000名全职员工，是本地市场份额最高的保险公司之一。

安联是德国最大保险公司，也是全球最大金融服务集团之一，在近70个国家有约1亿2500万个人和企业客户。它在2023年占的新加坡市场份额约2.1％，在本地有129名全职员工。

这项交易有待获得英康保险股东和我国金管局批准。持有英康保险72.8％股权的职总创优企业合作社已承诺在股东大会投票支持这项每股40.58元的收购要约。

交易完成后，英康保险将改名为Allianz Income Insurance Singapore。