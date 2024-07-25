美国科技巨头最新业绩欠佳导致股价大跌，拖累美国三大股指收跌，其中纳斯达克指数重挫650点。

特斯拉（Tesla）第二季业绩弱于预期，汽车销售收入同比下降7%。谷歌母公司Alphabet的营收和净利超出预期，但旗下YouTube的广告收入不理想。

科技股大跌，拖累大盘。道琼斯工业指数星期三（7月24日）滑落1.25%，报39853.87点；纳斯达克指数下滑3.64%，报17342.41点；标普500指数收跌2.31%，报5427.13点。

新加坡海峡时报指数星期三滑落0.01%或0.34点，收报3460.82点。

另一方面，新加坡金融管理局计划简化我国房地产投资信托（REIT）的杠杆要求，规定所有REIT的利息覆盖率必须至少1.5倍，总杠杆率（aggregate leverage）顶限为50%。

金管局星期三发表文告指出，目前，只有那些有意把总杠杆率顶限从45%提高至50%的REIT，必须确保利息覆盖率（interest coverage ratio）至少2.5倍。未来这项修改落实，所有REIT的利息覆盖率将为至少1.5倍。

利息覆盖率指的是REIT的息税前盈利（EBIT）能够支付多少个月的利息开支。若收入减少，利息覆盖率将下滑，意味着财务状况恶化。总杠杆率也指负债率（gearing ratio），衡量公司承担更多债务的能力。

当局已在网站上针对简化房地产投资信托的杠杆要求发表一份咨询文件，公众可在8月23日前提供反馈。

星期四（25日）可关注的股票：

1. 辉联集团（Vibrant Group）执行董事兼总裁柯建强因为推KTL环球（KTL Global）前主席下楼罪成，星期三被判坐牢13个月。

集团在闭市后在新加坡交易所网站发表文告说，由于柯建强将提出上诉，因此公司认为目前无需评估他是否适合继续担任公司的执行董事兼总裁。公司将继续留意事态发展并在必要时采取相应行动。

2. 新加坡豪利控股（Oxley Holdings）在开市前发表文告说，关于公司执行主席陈积光涉及意大利威尼斯的一起贿赂案的媒体报道不实，陈积光也没有被控告。

意大利安莎（ANSA）通讯社在7月16日报道，这起贿赂案主要围绕购买威尼斯的帕帕多波利宫（Palazzo Papadopoli）和皮利（Pili）土地交易，该市官员以巨额贿赂为交换条件，为陈积光提供有利条件。

豪利控股说，陈积光已寻求法律咨询。

3. 华联房地产投资信托（OUE REIT）闭市后公布，截至6月30日的2024财年上半年可派发收入，同比减少10.9%至5130万元，每单位派息0.93分，也比去年同期低11.4%。

4. DigiCore房地产信托 （Digital Core REIT）上半年可派发收入增长5.1%至2259万美元（约3036万新元）， 每单位派息少6.3%至1.80美分。

5. 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）截至6月底第一季的可派发收入减少7.4%至1亿零373万元，每单位派息减少8.9%至2.068分。信托股价闭市维持在1.35元。

6. 大华保险（UOI）截至6月底上半年的净利增长18.8%至1420万元， 董事会宣布截至今年底财年派发每股8.5分的股息。