康盛人生集团(Cordlife)的香港和马来西亚子公司新生(StemLife)已获美国血液与生物治疗促进协会(Association for the Advancement of Blood & Biotherapies,简称AABB)的重新认证。

公司在星期四(7月25日)发布的一份文告中指出,香港和马来西亚子公司新生分别连续第七次和第四次获得AABB的重新认证,除此之外,新生还在今年6月份通过了ISO 9001:2015的评估和重新认证。

在此之前,新生也扩大了脐带血储存以外的服务范围。自2023年起,新生就与Loh Guan Lye专科中心签订协议,为癌症或血液疾病患者提供外周血干细胞储存服务。

康盛人生菲律宾公司的临床诊断实验室在5月落成,并获得了卫生部颁发的运营许可证。菲律宾公司也正在扩展服务范围到诊断领域,提供一系列诊断测试和常规产前检查。