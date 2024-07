新加坡工商联合总会(SBF)将以公私合作的方式设立未来贸易与投资中心(Centre for the Future of Trade and Investment,简称CFOTI),以促进公私领域之间的交流、国际贸易与投资。

新加坡工商联合总会星期四(7月25日)在新加坡商务峰会(Singapore Apex Business Summit)上宣布了这一计划。

未来贸易与投资中心旨在汇集贸易与投资相关从业者、思想领袖和政界人士,打造一个富有活力的国际社区,以发展有包容性、可持续且能适应未来变化的国际贸易。

未来贸易与投资中心将通过帮助企业开发战略框架、提供培训和定制化咨询服务,以及定期举办会谈活动的方式实现这些目标。