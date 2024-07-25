骗徒冒充食品展主办方 邀请参展商“报名”

诈骗团伙修改新加坡食品展过往的宣传册，声称即将策展下一届活动，广发电邮和短信邀请参展商报名。主办方澄清，近来有骗徒冒名行骗，提醒国内外参展商慎防。

至今已举办近25年的新加坡食品展，上个月6日至9日一连举办四天。汇集超过110个摊位的食品展吸引大批人潮光顾，充满商机。

诈骗团伙显然看准有利可图，星期二（7月23日）便开始以主办方食品厂商联合会的名义，广发电邮和WhatsApp短信联系参展商，邀请他们报名下届食品展，声称可提供20%的早鸟优惠折扣。

至少有五六家商家收到信息

新加坡食品展项目总监黄延辉告诉《联合早报》，新加坡食品展一般在年中举办，本届食品展才刚落幕，看到机会的骗子很快便修改宣传册，打着2025年食品展的“旗帜”，广邀商家参与。“这显然是诈骗，是想利用我们的品牌行骗。至少有五六家商家收到信息，察觉不对劲后主动联系我们，相信会有更多人遭殃。希望参展商当心，不要落入骗局，因为支付的定金不是笔小数目。”

新加坡食品展主办方澄清，近来有骗徒冒名行骗，提醒国内外参展商慎防。（新加坡食品厂商联合会官网）

冒用销售经理头像行骗

根据食品厂商联合会提供的截图，骗子假冒销售经理“Jennifer Chua”发电邮号召参展商早日报名。假电邮域名为“outlook.com”，而实际的电邮域名应为“sfma.org.sg”。此外，骗子还冒用同一名销售经理的头像，发WhatsApp短信招摇撞骗。

诈骗电邮的域名为“outlook.com”，而实际的电邮域名应为“sfma.org.sg”。（受访者提供）

黄延辉说，若接收到类似信息，切勿回复或点击链接。“确实有Jennifer这名职员，但WhatsApp电话不是她，骗子还滥用她名字开设电邮。”

同样由食品厂商联合会举办的亚太国际食品展，定于12月6日至9日举办，尚未开始接受报名，主办方将近日公布更多详情。

公众可电邮enquiries@sfma.org.sg或拨电6221 2438向食品厂商联合会查证真伪。