国大氢能创新研究中心启动 致力实现我国氢能脱碳战略

新加坡国立大学氢能创新研究中心在过去两年，已支持了17个与氢相关的创新研究项目，拨款超过420万元。

今年，氢能创新研究中心（Centre for Hydrogen Innovations，简称CHI）选择了八个有前景的项目作为潜在的资助，旨在实现氢技术的巨大突破，以及创造以市场为导向的原型，为创新氢技术的商业化打下基础。

为了大力推动我国氢能的研究和商业应用，国大星期四（7月25日）正式启动氢能创新研究中心（Centre for Hydrogen Innovations，简称CHI），由人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生担任活动主宾。

新中心致力于推进氢研究、培训和创新，同时通过加强与业界和政府的合作，实现我国氢创新和商业化的战略。

它有四个关键领域，分别是绿色氢气生产、氢气储存、氢载体系统和氢利用。中心将通过利用国大广泛专业的科学与工程知识，来解决氢技术和基础设施方面的挑战。

中心也新成立了一个设施作为旗舰中心，占地600多平方米，配备了最先进的氢研究设备。这些设备包括用于二氧化碳氢化的四通道反应器；自动催化剂合成机器人；原型设计、测试和表征工具；以及一个专门处理和储存氨（ammonia）的科学工作区域。

陈诗龙致辞时指出，氢能是新加坡脱碳的重要途径。为了大规模部署氢能，我国必须先提高氢技术和市场准备水平，这也需要整个生态系统中所有利益相关者之间更密切的合作。

两财团获选进一步研究氨用于发电和燃料供应的可行性

他提及，今年能源市场管理局和新加坡海事及港务管理局向业主征求竞标意向书，为裕廊岛兴建和管理低或零碳氨气发电与燃料供应寻求解决方案。

“经过谨慎评估，我们已筛选出两个联盟，进入招标的下一阶段。政府将与这两个入围联盟紧密合作，进行初步前端工程设计（pre-FEED）研究，以确定其技术和商业可行性。我们的目标是在2025年第一季度选出项目的主要开发商。”