新加坡股市星期四早盘跌0.77%

美国隔夜股下滑拖累新加坡股市早盘表现，海峡时报指数星期四（7月25日）早盘跌26.74点或0.77%，报3434.08点。

多数主要亚洲股市也出现跌势。

截至中午12时，香港、上海、首尔和悉尼分别滑落1.34%、0.42%、1.68%和1.23%。日经指数连续第六个交易日下滑，早盘跌幅在亚洲股市当中最大，达2.91%。

IG亚洲市场策略师叶俊荣发表报告指出，市场密切关注日本央行在下个星期举行的货币政策会议，并预测日本央行会进一步提高利率。不过也有一些投资者持不同看法。

“支持央行鸽派立场的原因主要是日本的家庭实际开销依然处于疲弱状态，在5月同比萎缩1.8%，低于市场预期。这可能导致决策者认为日本经济缺乏抵受较高利率的能力，并可能选择等待更多经济数据证明。”

新加坡金融管理局星期三（24日）闭市后宣布简化我国房地产投资信托（REIT）杠杆要求的计划，但这个消息对REIT在星期四的表现似乎没有提振作用。

iEdge新加坡房地产投资信托指数（iEdge S-REIT Index）早盘下滑4.57点或0.431%，报1056.64点。

金管局计划规定所有REIT的利息覆盖率必须至少1.5倍，总杠杆率顶限为50%。较早前受访的分析师认为这有助于提高REIT的财务灵活性度，提振这个领域的情绪。

本地股市早盘全场交易量达6亿1155万股，交易总额4亿8315万元；上升股174只，下跌股318只。

海指成分股当中，跌幅最大的是都是REIT，依次是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics and Commercial Trust），分别滑落4.58%、4.44%和2%，报1.25元、1.29元和0.98元。

上升股有怡和控股（JMH）、新加坡交易所（SGX）和凯德综合商业信托（CICT），分别上升0.56%、0.52%和0.49%，报36.03 美元（约48新元）、9.75元和2.05元。



