我国仍是恐怖袭击目标 过去一年三人自我激进化

我国面临的外部和国内恐怖主义威胁依然严峻，伊斯兰国支持者持续将新加坡视为重要的攻击目标，外来极端思想也不断影响国内民众。过去一年里，有三名新加坡人因自我激进化而被发现；2015年以来，累计有52人因自我激进化而接获内部安全局发出的拘留令或限制令。

内安局在星期四（7月25日）公布的2024年新加坡恐怖主义威胁评估报告中说，去年10月爆发的以哈冲突，导致全球面对的恐怖主义威胁升级。

“这场冲突在全球引发了强烈的情绪化反应，包括暴力行为。恐怖分子利用这一点来推进他们的议程，呼吁支持者发动攻击。这些事态发展也对我国造成影响。在社交媒体上，来自区域极端分子的反新加坡言论增加了。”

例如，在一个支持伊斯兰国的网站上，有人留言，认为战士应该攻击“中国境外的华人”，并点名新加坡和马来西亚。

内安局说，伊斯兰恐怖主义仍处于全球恐怖主义威胁的前沿，尤其是在伊拉克及叙利亚的伊斯兰国组织。

上一份恐怖主义威胁评估报告于去年7月发表，在那之后，就有一名14岁中三男学生，及一名33岁女公务员，因以哈冲突而自我激进化。男学生和女公务员先后于今年6月和7月，接到内安局发出的限制令。

还有一名16岁华族少年，在网上接触极右翼极端主义宣传材料后自我激进化，自认为白人优越主义者，并渴望日后到国外发动攻击。

包括这三人在内，内安局自2015以来，共向52人发出了拘留令或限制令，当中40人是新加坡公民，12人是外籍人士。